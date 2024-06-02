ボブルヘッド コロンバス・クリッパーズ Lou Seal マイナーリーグ 3A

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商品詳細
ニューヨーク・ヤンキース傘下のAAA、ColumbusClippersのマスコット、ルー・シールのボブルヘッドです。伊良部秀輝、野茂英雄も所属しました。球場配布か、販売品かは不明です。箱はありませんが、ガラスケースに飾ってありましたので、美品です。ボブルヘッドなので、色ムラなど、ございます。バブルヘッド首振り人形newyorkyankeesmlbフィギュアaaronjudgeジャッジヤンキース
http://narcologia.ru/goods/approximate616320.html
http://narcologia.ru/goods/unusable352774.html
http://narcologia.ru/goods/procurement583433.html
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