angel アーチトップギター ハードケース付 送料込み ネック折れ経験個体

エンジェルの少し小ぶりなアーチトップギターです。フロントにはオリジナルのミニハムが搭載されており、ワンボリューム、ワントーン仕様です。ネック折れ経験個体です。ヘッド割れはなく、ヘッド角度のあるギターがよく折れる箇所のみが折れ、そこを修繕しています。あて木はしておらず、ネック折れ箇所をプロのリペアでそのまま修繕してもらい、塗装も仕上げてもらっています。修繕箇所の塗装に割れが確認できます。割れが拡がってる感じではないですが、気になる方は購入をお控えくださいませ。ハードケースが付属します。電気系統やネック周り等、現状で通常使用に問題はありません。



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