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angel アーチトップギター ハードケース付 送料込み ネック折れ経験個体
商品番号 L61055728863
商品名

angel アーチトップギター ハードケース付 送料込み ネック折れ経験個体
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 34,144 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エンジェルの少し小ぶりなアーチトップギターです。フロントにはオリジナルのミニハムが搭載されており、ワンボリューム、ワントーン仕様です。ネック折れ経験個体です。ヘッド割れはなく、ヘッド角度のあるギターがよく折れる箇所のみが折れ、そこを修繕しています。あて木はしておらず、ネック折れ箇所をプロのリペアでそのまま修繕してもらい、塗装も仕上げてもらっています。修繕箇所の塗装に割れが確認できます。割れが拡がってる感じではないですが、気になる方は購入をお控えくださいませ。ハードケースが付属します。電気系統やネック周り等、現状で通常使用に問題はありません。
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