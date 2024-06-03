林英仁作　織部焼　菓子鉢　扇面鉢　共箱あり

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商品詳細
種類···茶道具 菓子鉢林英仁作サイズ 立て約23cm横約 27cm10数年前主人が購入した物です。未使用です。最近断捨離を始めたので、いくつかある中で出品しました。きれいに拭いて発送致します。宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/injure432167.html
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