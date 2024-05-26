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ドラムスティックケース　STANDKABAN 譜面台　楽譜ドラムスティック
商品番号 C32772992567
商品名

ドラムスティックケース　STANDKABAN 譜面台　楽譜ドラムスティック
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・多機能スティック・バッグ　STANDKABANです。★テレビ東京が放送する報道番組「WBSワイルドビジ　ネスサテライト」の人気コーナー「トレンドたまご」でも取り上げられた商品となっています！・バックをあけると、スティックケースがついている　譜面台になります！　・このかばん1つで楽譜、譜面台、スティックがまとめ　　　　　　られてとても便利なかばんとなっております。・また譜面台の座面は、2キロ程度の重量に耐えられま　すので、軽量のノートパソコンや、タブレットなども置くことも可能ですので作業可能です！カラー:黒（ネイビーもございます）サイズ:310mm×470mm×70mm重　量:1.8キロ　材　質:ポリエステル#音楽用品#譜面台#ケース#スティックケース#パソコン#タブレット#ケース#テーブル#ビジネスバック3
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