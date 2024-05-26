ドラムスティックケース　STANDKABAN 譜面台　楽譜ドラムスティック

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商品詳細
・多機能スティック・バッグ STANDKABANです。★テレビ東京が放送する報道番組「WBSワイルドビジ ネスサテライト」の人気コーナー「トレンドたまご」でも取り上げられた商品となっています！・バックをあけると、スティックケースがついている 譜面台になります！ ・このかばん1つで楽譜、譜面台、スティックがまとめ られてとても便利なかばんとなっております。・また譜面台の座面は、2キロ程度の重量に耐えられま すので、軽量のノートパソコンや、タブレットなども置くことも可能ですので作業可能です！カラー:黒（ネイビーもございます）サイズ:310mm×470mm×70mm重 量:1.8キロ 材 質:ポリエステル#音楽用品#譜面台#ケース#スティックケース#パソコン#タブレット#ケース#テーブル#ビジネスバック3
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