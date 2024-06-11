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商品詳細
恐らく年代物なので少々キズや汚れ等があります。詳細は写真をご参照ください。知人から譲り受けた物なので詳しい事は分かりません。※原則平日14:00までにご購入いただければ、当日発送可能です。※土日祝は発送不可です。土日祝はコメントなどへの対応もできない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。YPP
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