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硯　台座　蓋付き
商品番号 S98325847857
商品名

硯　台座　蓋付き
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

恐らく年代物なので少々キズや汚れ等があります。詳細は写真をご参照ください。知人から譲り受けた物なので詳しい事は分かりません。※原則平日14:00までにご購入いただければ、当日発送可能です。※土日祝は発送不可です。土日祝はコメントなどへの対応もできない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。YPP
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