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YAMAHA ヤマハ クラリネット YCL27
商品番号 L33538161930
商品名

YAMAHA ヤマハ クラリネット YCL27
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 7,056 円
在庫状況 あり

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商品詳細

〇YAMAHAヤマハクラリネットYCL27・使用感はありますが目立つキズ、汚れはないと思います。※　リード、リガチャーがありませんのでご用意ください。・その他は比較的綺麗な状態かと思います。・簡易清掃（アルコール除菌処理）済みです。・iPhoneで撮影していますので、写真と実際に見た感じが微妙に違う場合もありますのでご了承ください。※　価格の交渉は希望金額の提示をしてください。　大幅な値下げ交渉はご遠慮ください。　価格交渉中も第三者の即購入可能としますのでお早めにご決断ください。ヤマハクラリネットYCL-27ABS樹脂管体銀メッキkey仕上種類...クラリネットレベル...初心者種類...クラリネットアクセサリー・パーツ...ケースレベル...初心者YCL27
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