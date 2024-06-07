WCS2023 デッキシールド　北斎　ダメカンケース

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WCS2023で購入しました。【重要】帰省中につき8/20以降の発送予定となりますので、ご理解頂ける方のみ購入をお願いします。●全て新品未開封です。●WCS2023ポケモンカードゲーム ポケカ海外限定スリーブ デッキシールドGREATWAVEPIKACHU\u0026FRIENDS北斎 4個(新品未開封品のため、商品に何かありましたら、裏面に記載の株式会社ポケモンまでお願いします。海外生産、店頭陳列品のため、初期傷等気になさる方、神経質な方は購入をご遠慮下さい)●ワールドチャンピオンシップス2023ダメカンケース 1個サプライ···デッキシールド(スリーブ)