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WCS2023 デッキシールド　北斎　ダメカンケース
商品番号 R78227437563
商品名

WCS2023 デッキシールド　北斎　ダメカンケース
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 3,726 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WCS2023で購入しました。【重要】帰省中につき8/20以降の発送予定となりますので、ご理解頂ける方のみ購入をお願いします。●全て新品未開封です。●WCS2023ポケモンカードゲーム　ポケカ海外限定スリーブ　デッキシールドGREATWAVEPIKACHU\u0026FRIENDS北斎　4個(新品未開封品のため、商品に何かありましたら、裏面に記載の株式会社ポケモンまでお願いします。海外生産、店頭陳列品のため、初期傷等気になさる方、神経質な方は購入をご遠慮下さい)●ワールドチャンピオンシップス2023ダメカンケース　1個サプライ···デッキシールド(スリーブ)
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