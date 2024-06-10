フナオカ☆ロールキャンバス☆長さ3.8m

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即購入ok♪ご覧いただきありがとうございます(^^)フナオカロールキャンバス詳細不明約10年暗所保管目の細かさ等画像でご判断ください。知識がないため、ご質問にはお答えできません。幅110cm×長さ380cm広げてメジャーで測りましたが、素人採寸のためおおよそのサイズとお考えください。厳重に防水対策して発送します。サイズ比較用のメジャーは同梱しません。切り売り、値下げ交渉お受けしません。希望価格対応しません。フナオカキャンバスロール大判油彩油絵油彩画美術アートイラスト昭和平成レトロ