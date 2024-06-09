Edwards lunasea J SG エレキベース

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購入、コメントはプロフ、説明をご確認いただいた上でお願いします！プロフ説明を読んでない方やメルカリ取引実績の少ない方など取引をお断りさせていただくことがあります。当方の在庫『#川崎楽器』で商品検索で色々出てくるのではと思います。その他御検討よろしくお願いします。EdwardsLUNASEAJのシグネチャー的なベースです。SGタイプのこのタイプは最近見かけることも少なくなってきた気がしますのでお探しの方お早めにご検討ください。細かい傷、使用感ありますが概ね良好なコンディションだと思います。ネック真っ直ぐ弦高4弦12F2.5mmくらい？フレット残7割程度？トラスロッドもう少し締まりそうでした。3.6㌔？小ぶりなSGシェイプで扱いやすく、伝統的なルックスが好みの方にも親しみやすい魅力的なベースだと思います。ファン以外の方にもおすすめできると思います。#川崎楽器コメント購入前にプロフ一読お願いします。お値引不可。提示価格での購入をお願いしてます。プロフ確認されてない値引き要請は削除します。付属品は原則なし。追加ある場合、写真または説明に記載しています。当方出品数が多くたくさんの方に円滑にギターをお譲りしたいと考えております。プロフと説明を読まれてからのコメント、質問。購入をお願い致します。御理解御協力お願いします。