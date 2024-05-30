＊ 注意 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 現在土曜の発送のみ。 ※金曜22時以降の購入は翌土曜の発送。 土曜の発送が難しい場合はユーザ名に次回発送日を 記載しておりますので確認の上、ご購入ください。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ご覧いただきありがとうございます。A3!ましコレvol.1vol.2vol.5vol.6（定価385円/2枚）ましコレスリーブ（定価330円/30枚）箔押し：8枚通常：82枚(内初期傷ありが2枚)箔押し：咲也2種綴至椋九門通常：画像参照(82枚)すべて個別にスリーブに入れております。定価＋送料520円（18428円）メルカリ販売手数料込み（20475円）→設定金額※初期傷あり分は金額に含めておりません。すべてまとめての場合はゆうパケットプラス(送料455円＋専用箱代65円)にて発送予定。ある程度まとめてOPP袋に入れ、プチプチ2重巻きし、水濡れ防止をして箱の中に固定して発送します。バラ売りは下記の通り。定価＋送料(230円〜)＋メルカリ販売手数料となります。⚠️至・万里はすべてまとめてのみ。バラ売り不可。・他通常は5枚〜バラ売り可能。開花後は他同数お迎えください。・箔押しは1枚につき通常9枚お迎えください。新品未使用ですが、過去分もありますのでステータスは目立った傷汚れなしとしています。印刷不良などの初期不良品も含まれますが金額には含めておりません。ご質問がなければ即購入いただいて構いません。A3!エースリー佐久間咲也 碓氷真澄 皆木綴茅ヶ崎至 シトロン 卯木千景皇天馬 瑠璃川幸 向坂椋斑鳩三角 三好一成 兵頭九門摂津万里 兵頭十座 七尾太一伏見臣 古市左京高遠丞 有栖川誉 雪白東 ガイ



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