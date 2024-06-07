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BEHRINGER ARP 2600
商品番号 W36398605299
商品名

BEHRINGER ARP 2600
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 21,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧くださいましてありがとうございます。ベリンガーARP2600アナログでの音作りのため購入しましたが、あまり使う機会がございませんでした。長く持っていれば、また使う機会もあり、今後、アナログ音源としての希少性は高まると思っていたのですが、保管場所等の問題もあり、ここに出品いたします。動作は問題ございません。パッチケーブルは元々ございません。付属品ACアダプター、クイックスタートガイド外箱はございませんが、丁寧に梱包して発送いたします。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/perforce893865.html
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http://narcologia.ru/goods/plaque769107.html

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