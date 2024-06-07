BEHRINGER ARP 2600

ご覧くださいましてありがとうございます。ベリンガーARP2600アナログでの音作りのため購入しましたが、あまり使う機会がございませんでした。長く持っていれば、また使う機会もあり、今後、アナログ音源としての希少性は高まると思っていたのですが、保管場所等の問題もあり、ここに出品いたします。動作は問題ございません。パッチケーブルは元々ございません。付属品ACアダプター、クイックスタートガイド外箱はございませんが、丁寧に梱包して発送いたします。よろしくお願いいたします。