BEHRINGER ARP 2600

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商品詳細
ご覧くださいましてありがとうございます。ベリンガーARP2600アナログでの音作りのため購入しましたが、あまり使う機会がございませんでした。長く持っていれば、また使う機会もあり、今後、アナログ音源としての希少性は高まると思っていたのですが、保管場所等の問題もあり、ここに出品いたします。動作は問題ございません。パッチケーブルは元々ございません。付属品ACアダプター、クイックスタートガイド外箱はございませんが、丁寧に梱包して発送いたします。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/perforce893865.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic219912.html
http://narcologia.ru/goods/plaque769107.html
http://narcologia.ru/goods/perforce893865.html
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