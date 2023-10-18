原田義彦 『コスモス』真筆 油絵 絵画

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原田義彦の真筆の油絵になります。作品名『コスモス』原田義彦昭和29年生まれ兵庫県出身美術年鑑2010年掲載評価額1号につき5.2万円無所属作家個展1グループ展2風景キャンバスサイズF4縦33㎝横24㎝額装サイズ縦47㎝横38㎝可愛らしいコスモスが描かれています。あくまでも中古なので気になる方はご遠慮願います。興味ある方宜しくお願い致します。原田義彦絵画油絵絵画油絵油彩水彩画水墨画色紙色紙画色紙額縁日本画桜兵庫県姫路市世界遺産赤富士青富士大覚寺老人ホーム客間待合室床屋美容院和室飲食店喫茶店ラーメン屋歯科院病院玄関寝室片岡球子東山魁夷横山大観マルクシャガールカシニョールシャロワ和食店洋食店診察室小児科娯楽施設新築祝い会館ホテルロビー会議室体育館スナック居酒屋クラブカフェインテリア佐伯祐三荻須高徳宮永岳彦小磯良平斉藤三郎料亭旅館還暦プレゼント誕生日プレゼントお祝い静岡県山梨県春富士山歯医者弁護士事務所