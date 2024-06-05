常滑焼　伊藤昭陽　緑泥 花図　急須　茶器

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商品詳細
常滑焼 名工 伊藤昭陽 緑泥花図 急須 茶器画像にある物が全てです。未使用とは思いますが明確ではないので、目立った傷や汚れなしとさせて頂きました。自宅保管な為、小傷はあります。画像にてご確認下さい。細かな事が気になる方はご購入をお控え下さい。ショップのクオリティをお求めの方はご遠慮下さい。【サイズ】高さ 約8㎝幅 約13.5㎝（持ち手あり）口径 約6㎝素人寸法なので多少の誤差はご了承下さい。最後まで説明をご覧下さり、ありがとうございましたm(__)m種類···茶道具
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