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常滑焼　伊藤昭陽　緑泥 花図　急須　茶器
商品番号 L77685869814
商品名

常滑焼　伊藤昭陽　緑泥 花図　急須　茶器
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 7,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

常滑焼　名工　伊藤昭陽　緑泥花図　急須　茶器画像にある物が全てです。未使用とは思いますが明確ではないので、目立った傷や汚れなしとさせて頂きました。自宅保管な為、小傷はあります。画像にてご確認下さい。細かな事が気になる方はご購入をお控え下さい。ショップのクオリティをお求めの方はご遠慮下さい。【サイズ】高さ　　約8㎝幅　　　約13.5㎝（持ち手あり）口径　　約6㎝素人寸法なので多少の誤差はご了承下さい。最後まで説明をご覧下さり、ありがとうございましたm(__)m種類···茶道具
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