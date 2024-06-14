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- BLUR ファンクラブ会報 VOL.19〜22
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商品詳細
イギリスに留学していた頃にBLURのファンクラブに入っておりその当時の会報になります。全て英語表記になります。日本では手に入らないものになると思います。A4サイズステッカーはおまけでお付けします。20数年前のものになりますので、経年劣化がございます。大事に保管しておりましたので、大きな損傷はないとは思いますが、気になるかたはご購入をお控えください。バラ売り希望の方はコメントお願い致します。#blur#BLUR#blurv
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