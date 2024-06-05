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YAMAHA フルート　211Ⅱ Eメカ付き
商品番号 Q25631887067
商品名

YAMAHA フルート　211Ⅱ Eメカ付き
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。中級者向けモデルへ買い替えたため、出品致します。◆即購入￤○YAMAHAフルート211llカバードキイEメカ付き日本製【セット内容】・フルート本体・専用ハードケース・クリーニングロッド※下に敷いているクリーニングクロスは付属しません。初心者向けモデルになりますので、未経験の方でも音を出しやすいと思います。10日ほど前に楽器店にて修理業者様に点検していただきました。タンポやキイにも不備等なく、全音出ることを確認済みです。調整済みですのですぐにお使いいただけます◎目立った傷や汚れ、凹みのない美品ですが、接続部分に管楽器特有の擦れがあります。お写真にてご確認ください。念のため発送前に再度消毒とクリーニングをさせていただきます。あくまで素人保管の中古だということをご理解いただける方のみご購入をお願い致します。種類···フルートアクセサリー・パーツ···ケースレベル···初心者
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