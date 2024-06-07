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新品未開封 千切 豹馬 限定アクリルスタンド
商品番号 C79783734468
商品名

新品未開封 千切 豹馬 限定アクリルスタンド
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブルーロック千切豹馬の「iD対応サービス利用で当たるブルーロックオリジナルグッズプレゼントキャンペーン」限定描き下ろしデザインのアクリルスタンドです。2枚目の状態で保存しておりました。2枚目の状態に追加でプチプチ梱包、水濡れ防止をしてメルカリ便での発送となります。グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)
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