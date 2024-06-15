ポケモンカード 151 20パック 新品 未サーチ

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商品詳細
ポケモンカード15120パックポケモンセンターで購入したものです。質問等ありましたらコメントください。発送する際は折れないように厚紙で補強し、ゆうパケットポストminiで送ります。ボックスパックシングル···パック種類···ポケモンカード(ポケカ)
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http://narcologia.ru/goods/interconnect349770.html
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