B’z LIVE GYM \

B’zLIVEGYM\"BREAKTHROUGH\"TOUR90s直筆サイン入り長袖Tシャツです。20年以上前に知人から譲り受け大切に自宅保管していました。詳細は不明です。画像より判断をお願い致します。状態は悪くないと思いますが30年前の物です。ご理解頂けるファンの方、大切にしてくださる方よろしくお願い致します。非常に貴重な物だと思います。B’zB'zビーズ稲葉浩志松本孝弘



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