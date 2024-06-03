須恵器有蓋坏 古美術骨董古道具発掘考古墳美術縄文弥生土器勾玉飾 ...

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商品詳細
横１６センチ高さ７センチ灰色が変色し斑色になった須恵器です土中による影響か川揚がりのような肌質です。ヒビカケ色々ですもろく取扱要注意土より出て土に還る土器古墳です。脆いので道具としては壊れやすいです。鑑賞用としてお考えください。ノークレームノーリターンでお願いいたします
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