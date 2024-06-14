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- ポケモンカード MリザードンEX XY ① 【同時購入がお得】
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商品詳細
❗️フォロワー様限定特典❗️同時購入でお値引きします２枚で100円３枚で500円５枚で1000円徐々に値下げもしていきますのでお好きなタイミングで即購入⭕️気になりましたらイイネ、コメント下さい➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖他にも多数出品中 #Driveポケカ #DriveポケカEX➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖他サイトでも出品しています為、突然削除する場合がございます。【梱包及び発送方法】厚紙でサンド→ジップロック折れ、濡れ対策を万全にさせていただきます。普通郵便発送から＋150円でメルカリ便に変更できますので気軽にコメントください。【お願い】トラブル防止のため、プレイ用としてご購入ください。また、素人保管のため神経質な方のご購入はご遠慮下さい。写真追加のご要望承ります。写真をご確認、ご納得の上購入いただき、購入されました品物での低評価はご勘弁ください。中身すり替え防止、トラブル防止の為購入後のキャンセル、返品交換返金等は受け付けません。ご了承ください。交渉中であっても即購入者が優先されるので予めご了承ください。#Driveポケカ
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