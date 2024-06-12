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BBM東北2023 小孫竜二選手　直筆サインルーキーカード5シリ
商品番号 P77788897306
商品名

BBM東北2023 小孫竜二選手　直筆サインルーキーカード5シリ
ブランド名 ベースボールマガジン
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BBM東北楽天ゴールデンイーグルス小孫竜二選手の直筆サインカードになります。5シリ、ルーキーカードなので貴重な商品になります。開封後すぐにスリーブに入れて保管していました。素人保管になりますので細かいキズ等あるかもしれませんがノークレームノーリターンでよろしくお願いします。即購入、お値下げ承りますのでコメントよろしくお願いします。
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