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商品詳細
BBM東北楽天ゴールデンイーグルス小孫竜二選手の直筆サインカードになります。5シリ、ルーキーカードなので貴重な商品になります。開封後すぐにスリーブに入れて保管していました。素人保管になりますので細かいキズ等あるかもしれませんがノークレームノーリターンでよろしくお願いします。即購入、お値下げ承りますのでコメントよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis798444.html
http://narcologia.ru/goods/approximate709620.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce823455.html
BBM東北2023 小孫竜二選手 直筆サインルーキーカード5シリ
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