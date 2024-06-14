

Presonus / DP88 マイクプリアンプ、DA/DAコンバーター 夏セール開催中 ...



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PreSonus | DigiMax DP88 概要 - MI7 Japan



PRESONUSを発表次世代DIGIMAX DP88プリアンプ/ Aコンバータ : Ask.Audio



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DigiMax DP88



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PreSonus / Studio 1824c【★192kHz対応USB-Cオーディオ / MIDIインターフェース 18ch入力 x 18ch出力！★】



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PreSonus Studio 24c



Studio 68c

お値下げしました！Presonusのマイクプリアンプ、AD/DAコンバーターDIGIMAXDP88です。ADATやSPDIF対応インターフェースと接続して、最大96kHzでインアウトを拡張できます。別売のADAT接続ケーブルもオマケでお付けします。同時出品しているStudio192オーディオインターフェースに接続すれば、UCSurfaceやStudioOneなどからゲインやエフェクトなどの設定をリコールも可能です。別のインターフェースを使用していても、MIDI端子を接続すればプロジェクトごとにゲイン設定をリコールすることもできてしまいます。DB25端子から変換ケーブルを用意すれば、更に8chアナログアウト拡張が可能です。電源アダプター、MIDIIN/OUT変換ケーブル、オプティカルケーブルx2（別売）付属いたします。何度かラックから出し入れしたため、細かい傷はありますが、全体的には綺麗だと思います。コメント無しで即購入していただいて構いませんが、ご購入の際はプロフィールをご一読ください。