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お琴カバー ゆたん
商品番号 N95369571264
商品名

お琴カバー ゆたん
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アクセサリー・パーツ...ケースカラー紫着物の帯をリメイク帯なので布地がしっかりしています。写真では分かりづらいですが、実際は上品で綺麗なお色です。いつもはコンパクトに畳んで発送しますが、こちらはとてもいい帯で、今回は送料もかかりますので、少し高めの値段設定です。丁寧に心を込めて作っています。ハンドメイドですのでもしかしたら多少気になる所が、あるかもしれません。ご了承下さい
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