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商品詳細
アクセサリー・パーツ...ケースカラー紫着物の帯をリメイク帯なので布地がしっかりしています。写真では分かりづらいですが、実際は上品で綺麗なお色です。いつもはコンパクトに畳んで発送しますが、こちらはとてもいい帯で、今回は送料もかかりますので、少し高めの値段設定です。丁寧に心を込めて作っています。ハンドメイドですのでもしかしたら多少気になる所が、あるかもしれません。ご了承下さい
http://narcologia.ru/goods/mobilehome611143.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome600843.html
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