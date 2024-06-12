種類...バイオリン付属品…弓 肩当て ケースレベル...初心者子どもが一年間ほど使用しておりました。サイズアウトしたため出品致します。３万円にて購入しました。バイオリンの先生によると値段の割には非常に音がいいメーカーとの事です。特に目立った劣化はございませんが気になる部分はメンテナンスしてご使用いただけると思います。以下紹介文HPより拝借安かろう悪かろうのいわゆる通販商品とは全く別次元の『本格』を求めて開発された子供用、初心者用の楽器です。仕様、音、外観共に値段からは考えられないその質の高さに、きっと、びっくりなさることでしょう。『”良い耳”は幼少のころ育まれる』という信念のもと、一本一本精魂込めて仕上げさせて頂いております。＃バイオリン ＃習い事 ＃グラッツィオーゾ ＃grazioso＃1/4バイオリン ＃音楽 ＃クラシック ＃ヴァイオリン



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