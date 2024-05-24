Dir en grey / サイン色紙

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Direngreyディル・アン・グレイサイン色紙色紙に日付はありませんが、1997年7月27日のCD発売記念インストアイベント時にいただいたものです。経年劣化等により焼け等ありますが比較的綺麗かと思います。イベントの抽選で、メンバー1人とツーショット撮影ができる権利が当たりました。その時のポラで日付をご確認ください。（３枚目の写真）※ポラは商品ではありません。配送方法:宅急便◆送料無料