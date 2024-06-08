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商品詳細
種類...茶道具主な素材...鉄譲り受けたものでございます。蓋の周り、中に錆びがみられます。サイズは写真を参考にお願いします。重さ1075g箱が破れてる箇所あります。(写真)
http://narcologia.ru/goods/preference409838.html
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