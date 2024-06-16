寿山石 清末宣統 細工彫『獅子』印材 対印 文字掘り込みなし

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商品詳細
寿山石清末宣統細工彫『獅子』印材対印文字掘り込みなし3C0202サイズ(約):長さ1.9㎝、幅1.9㎝、高さ8.4㎝、重さ60g
http://narcologia.ru/goods/stage522697.html
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