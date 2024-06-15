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パールフルート　PF-525
商品番号 Y29570106436
商品名

パールフルート　PF-525
ブランド名 パール
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パールフルートPF-525定価　約88000円程洋銀製モデル（リッププレート\u0026ライザーは銀製）Eメカ付ポイントアーム古い楽器です。その為、ケースとケースカバーは新品に買い換えしてあります。（海外製の為かケースカバーは使用しずらいです。ハードケースは使用感は国内製のとあまり代わりないように感じますが、あくまで主観です。）購入後、音出し程度に2.3回使用。その後自宅保管しておりました。メンテナンスはしておりません。ブリチアルディキーを動かす際カチカチ音がなります。出品前試奏した際は、全音域問題なく奏でることができました。掃除棒と要望があれば拭き取りようクロスと中の掃除用クロスもおつけしますが中古品の為、洗濯後のご使用を推奨致します。状態は、写真にてご確認いただけたら幸いです。#フルート#パールフルート
http://narcologia.ru/goods/housekeeper763109.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei448371.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome904043.html Pearl / PF-525E ブリランテ リッププレート&ライザー銀製 | イシバシ楽器
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パールフルート　PF-525

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