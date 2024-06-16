古いチベット仏 明王 唐物 仏教美術 中国古美術

ご覧頂きありがとうございます。古いチベットの仏像になります。（昔アメリカの仏教古美術商から購入）保証書などは有りません。コレクション整理の為出品しております。お好きな方、お分かりになる方のご購入をお願い致します。全部で3分割します。高さ17cm程度※素人計測につき誤差ご容赦ください。※飾り台など付属はありませ基本鑑賞の妨げになる様なダメージなどは見当たりませんが、割れ欠け、劣化、汚れ、スレ、緑錆など時代なりの状態と考えて下さい。古い物にご理解のある方のご購入をお願い致します(._.)詳細は写真にてご確認下さい。古い物にご理解のある方のご購入をお願い致します。骨董陶芸陶器珍品漆器漆芸錫工芸コレクションハンドメイドアンティークDIY飾り酒器茶道具限定



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