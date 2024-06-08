レア♡ 今市隆二 TBT 千社札 SOW 三代目JSB

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レア(՞ᴗᴗ՞)”♡三代目JSB今市隆二千社札TurnBackTimetbtです♡プチプチ厚紙梱包致します♡大事に保管しておりましたが素人自宅保管の為、初期傷や年数劣化に伴う小傷等、神経質な方はトラブル防止の為ご購入をお控え下さいませ♡素人自宅保管の為、神経質な方はご購入をお控え下さい(´・ᴗ・`)宜しくお願い申し上げます♡