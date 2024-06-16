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商品詳細
VESTAXベスタクス PDX-a2Sターンテーブル RCAケーブル、GND線回転軸を綺麗にしたのち、Technicsのターンテーブル用オイルを軸周りに塗りました。（写真10枚目）アーム周り、全体を拭きあげました。ステレオLR出音良好です。33回転、45回転共に回転安定しています。ピッチフェーダーは全域滑らかに変化します。RCAケーブルとGND線付属です。全ての動作は良好なPDX-a2Sです。#ターンテーブル#ダイレクトドライブターンテーブル#レコードプレーヤー
http://narcologia.ru/goods/capitation522108.html
http://narcologia.ru/goods/assessor649603.html
http://narcologia.ru/goods/cotton916261.html
VESTAX ベスタクス PDX-a2S ケーブル付属 オイルメンテ - DJ機器
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