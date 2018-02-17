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羽生結弦 英字新聞 平昌五輪 2018/2/17 The Japan Times
商品番号 M91228680209
商品名

羽生結弦 英字新聞 平昌五輪 2018/2/17 The Japan Times
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 7,093 円
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商品詳細

羽生結弦選手が掲載された2018年2月17日の英字新聞の紙面です。大怪我からの復帰戦、平昌五輪ショートプログラム首位発進の内容が2面掲載されています。2018年2月17日TheJapanTimes自宅暗所にて大切に保管していました。新聞特有の劣化や折れがあります。神経質な方はご遠慮ください。値下げ交渉はご遠慮ください。半分に軽く折ってから水濡れ対策をして発送いたします。#羽生結弦　#英字新聞　#新聞記事　#フィギュアスケート　#オリンピック　#平昌オリンピック
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