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- 羽生結弦 英字新聞 平昌五輪 2018/2/17 The Japan Times
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商品詳細
羽生結弦選手が掲載された2018年2月17日の英字新聞の紙面です。大怪我からの復帰戦、平昌五輪ショートプログラム首位発進の内容が2面掲載されています。2018年2月17日TheJapanTimes自宅暗所にて大切に保管していました。新聞特有の劣化や折れがあります。神経質な方はご遠慮ください。値下げ交渉はご遠慮ください。半分に軽く折ってから水濡れ対策をして発送いたします。#羽生結弦 #英字新聞 #新聞記事 #フィギュアスケート #オリンピック #平昌オリンピック
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