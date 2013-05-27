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MONTREUX M69 set creme ver.2 エスカッション
商品番号 K14040580637
商品名

MONTREUX M69 set creme ver.2 エスカッション
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 1,999 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

ビンテージスタイルのトールエスカッションです。カーブド、ノンエイジドです。付属のネジは未使用です。1週間程の使用でほんの少し擦れがありますが、新品とさほど変わらないと思います。写真の付属品が全て付きます。※なるべく迅速な発送手配を心掛けておりますが、仕事の都合上お届けまでに数日頂く場合がございます。※お値引き対応しておりません。※ご購入に関係のないご質問や、お返事の頂けないお取引き等は自動的にスルーやキャンセルをさせて頂く場合がございます。神経質な方はご遠慮下さい。どうぞ、よろしくお願いします。
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