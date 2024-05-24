【絵画】子ども　子犬　インテリア 壁掛け 額入り

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ご覧いただき、ありがとうございます(^o^)！♡１点限り！早い者勝ちです♪♡即購入OK！♡送料無料୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧◉商品名：【絵画】子ども 子犬 インテリア壁掛け額入り◉商品の状態：長年実家に保管してあったものです。壁掛けとして飾ったことはなく押し入れに保管してありました。絵画にも詳しくないため詳細は分かりませんのでご了承ください。 中古品とご理解の上ご購入ください。気になる点がありましたらお気軽にご質問くださいませ♪お読みいただき、ありがとうございました。