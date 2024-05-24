King Gnu ANNIVERSARY HOODIE [BLACK]

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KingGnuLiveatTOKYODOME2022オフィシャルグッズフーディーANNIVERSARYHOODIE[BLACK]⚫︎サイズ：M着丈:70cm/身幅:59cm/袖丈:59cm/肩幅:54cm⚫︎カラー：ブラック1度だけ着用し、自宅保管しておりました。ほつれや汚れ、破れは無く綺麗な状態です。#KingGnu#キングヌー#パーカー