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King Gnu ANNIVERSARY HOODIE [BLACK]
商品番号 G61448751707
商品名

King Gnu ANNIVERSARY HOODIE [BLACK]
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 5,880 円
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商品詳細

KingGnuLiveatTOKYODOME2022オフィシャルグッズフーディーANNIVERSARYHOODIE[BLACK]⚫︎サイズ：M着丈:70cm/身幅:59cm/袖丈:59cm/肩幅:54cm⚫︎カラー：ブラック1度だけ着用し、自宅保管しておりました。ほつれや汚れ、破れは無く綺麗な状態です。#KingGnu#キングヌー#パーカー
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