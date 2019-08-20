ダダリオ　セレクトジャズ　マウスピース　アルトサックス　d5m

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商品詳細
ダダリオのSELECTJAZZセレクトジャズd5mアルトサックス用マウスピースです。パッチを付けて使っていましたが、四枚目のように少し傷が残っています。コントロールしやすく、レスポンスもいい扱いやすいお気に入りのマウスピースでしたが、もう少し抵抗感のような物が欲しく他のものに変えたので出品します。マウスピースも楽器も、人が吹き込んでいるものはいい音を出してくれる感覚があり、今愛用しているマウスピースも人から譲ってもらったものでとても気に入っています。ぜひ、違う誰かに愛用していただきたいので、お値下げ交渉などお気軽にコメントください。箱は捨ててしまったのでプチプチに包んで発送させて頂きます。種類...サックスアクセサリー・パーツ...マウスピース
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