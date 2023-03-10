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キン肉マン　ダイキャストキンケシ2 金、銀
商品番号 P12370728862
商品名

キン肉マン　ダイキャストキンケシ2 金、銀
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 7,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます！ラインナップ1テリーマン金、銀2ブロッケンJr.金、銀3ウォーズマン金、銀4サンシャイン金、銀5キン肉マングレート金、銀6ネプチューンマン金、銀金、銀のコンプリート12種です！
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