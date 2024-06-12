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ヤマハ RGZ III エレキギター
商品番号 Q80959435943
商品名

ヤマハ RGZ III エレキギター
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 13,340 円
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商品詳細

YamahaRGZIIIスパーストラトキャスターエレキギターボディ:Basswoodネック:HardMaple(AriaProIIMACDLX)フィンガーボード:ロースウードピックアップ:FocusSh1Tセットブリッジ:ヤマハRMXIIペグ:gotohゴトー問題無く使用出来ます。動作確認済み。
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