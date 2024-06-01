【新品】【蔵出し】締め太鼓 牛 革 和太鼓 バチ付き 台付き 入門用 セット

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FM1950※プロフィールを必ず一読くださいませ※お手軽な値段の締め太鼓と台座・バチ２本セット、手持ちが付いているのでお祭り用として山車を練り歩く際にも使用しやすいです。台座が付いていますので、入門用・練習用として最適です。新品未使用ですが牛革製の打面で漂白剤等使用していないため、経年による打面等にシミがあります。閲覧する端末の設定により色相は実物と異なる場合があります。新品ですが長期保存品のため、本体に多少のスレ傷ある場合があります。※締め縄は緩んでいる場合がありますので、ご自身で締めなおしてお好みの音に調音してください。■太鼓:本体：（約）高さ14.5×幅33×奥行33cm■台座：高さ（約）26×幅40×奥行40cm■高台座組み立て式■ばち付き※神経質な方はご購入をお控えください。※北海道・沖縄・離島への配送はいたしかねます。アクセサリー・パーツ...太鼓台アクセサリー・パーツ...バチ種類...太鼓