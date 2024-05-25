ウィットナー デザイナー メトロノーム【希少な白大理石調！新品】

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斬新なデザインで有名なドイツウィットナー社のデザイナーシリーズメトロノーム、未開封新品です。それぞれのデザインが短期間のみ販売される限定品で、このビアンコは10年以上前だと思いますが発売時にご紹介いただき購入致しましたが使わずに仕舞ってありました。とても品のある大理石調の綺麗なお色で、かつ大変珍しい未開封品となりますので気持ちよくお使い頂けると思います。新品ですが古い物で個人売買ですのでNCNRにてご理解の上、宜しくお願い申し上げます。※新品ですので破損防止のためゼンマイのネジは底板にセットしてあり、使用時にサイドの穴にねじ込んで頂く仕組みのため、画像には写っておりません。アクセサリー···メトロノーム#wittner#ウィットナー#メトロノーム#ウイットナー