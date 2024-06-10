三千家好　利休梅　大棗　川上浩平作　共箱

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商品詳細
三千家好 利休梅 大棗です。川上浩平作です。写真では真っ黒に見えますが、やや茶色がかった美しい黒色です。中古品ですので画像で￼状態をよくご確認ください。どなたか使っていただける方にお譲りできればと思い出品いたしました。お探しの方いかがでしょうか。
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