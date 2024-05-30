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人気作家　各務賢周　遠山唐津斑六角盃
商品番号 N32296801020
商品名

人気作家　各務賢周　遠山唐津斑六角盃
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 5,160 円
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商品詳細

【サイズ】口径5.7〜6.1㎝高さ4.5㎝＊素人採寸になりますので多少の誤差はお許しください。【状態】使用感少ない【付属品】共箱以上となります。当方は祖父と父が収集したもの、また個人的に集めたものなどを出品しています。質問や値下げ相談など気軽にお声かけください。拝見くださりありがとうございました。ご検討のほど宜しくお願いします。日本美術現代美術古美術アンティーク芸術アートやきもの陶器磁器現代作家茶道具茶碗盃ぐいのみ徳利日本中国高麗李朝雑貨
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