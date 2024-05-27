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- ケンメリ 1/18 日産 スカイライン GT-R 2000（KPGC110）
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商品詳細
商品名の通りです。メーカー 京商撮影で、惜しみなく片面ののテープを、綺麗に切ってから発泡を開封しました。発売当初からの左右ドア面にスポンジ、車全体には保護シート、上面には発泡とスレ防止でティッシュを軽く二枚載せて発泡閉じてます。自分は、車体を発泡からは出してません。ほんとに新品未使用といえます。箱もほこりはありますが、致命的なガリ傷凹みはありません。拭けば普通に綺麗かと思います。ガレージの片隅に飾ってましたんで。 コメント無し即購入可能ですその場合はコメントくださいよろしくお願いします！今日明日限定価格！
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