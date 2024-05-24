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初期伊万里 古伊万里 有田 徳利 一輪挿し 染付 草花文 直しあり
商品番号 E50317335568
商品名

初期伊万里 古伊万里 有田 徳利 一輪挿し 染付 草花文 直しあり
ブランド名 Espare
特別価格 税込 6,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

初期伊万里染付草花文徳利合箱　口径約3.3cm胴径約8cm全高約15cm（素人採寸です。多少の誤差はご了承ください。）口部に直し（繕い）がありますが、景色になっております。気になる方はご購入しないでください。初期伊万里らしい素朴な徳利です。余白を生かした素晴らしい構図です。ぜひこの機会にコレクションのひとつにお加えください。写真をよくご確認していただき、ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。※商品写真をご覧になるモニター環境、商品の素材などの特性により、色合いは実物と多少異なる場合があります。予めご了承ください。★急遽、出品停止する可能性があります。気になる商品がありましたら、お早めにご購入下さい。また、当方は匿名配送としますのでご理解ください。
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