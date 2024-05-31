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商品詳細
種類...茶道具丁寧に描かれた草花紋。時期を問わずにお使いいただけます。
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http://narcologia.ru/goods/smear635304.html
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茶碗 万暦赤絵草花紋 西村徳泉作-
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西村徳泉作 赤絵 茶碗 共箱 共布 略歴付 茶道具
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