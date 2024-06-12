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reloop カートリッジ stylish green × 2
商品番号 J94091026892
商品名

reloop カートリッジ stylish green × 2
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 8,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価18150円×2本RELOOP製のカートリッジセットです。こちらのモデルはDVS仕様に特化しているためPCDJでDJを行っている方におすすめです。新品購入で使用期間は半年ほどですが、seratoから別のソフトに切り替えてDVSを使っていなかった為あまり大きくダメージはないかと思われます。針折れ無しで、動作確認済みです。箱はORTFONを使用していた時の物を引き継いで使用しています。djseratoスクラッチライブdvsrelooportfonコンコルド
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