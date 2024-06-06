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- 【真作】久保琳山/秋草之図/月下草花図/掛軸/名家伝来/AA-312
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商品詳細
【真作】【参考】久保琳山 久保琳山（くぼ・りんざん） 昭和30年生まれ 岐阜県出身 彩現会会長 美術年鑑掲載【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙、表装共に概ね良好です。 桐共太巻き箱付 軸丈 縦 192cm × 幅 60cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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真作】久保琳山/秋草之図/月下草花図/掛軸/名家伝来/AA-312-
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