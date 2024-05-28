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FABER　CASTELL　色鉛筆　水彩色鉛筆　36色
商品番号 F29985209181
商品名

FABER　CASTELL　色鉛筆　水彩色鉛筆　36色
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます！こちらFABER　CASTELLの色鉛筆(36色)と水彩色鉛筆(36色)になります。昔に購入して結局全然使用しなかったので出品に至りました。3本程水彩の色鉛筆使用しましたが削る程は使用していません。少々汚れていますが専用の入れ物とミニスケッチブックと筆一本、簡易バケツも付属させてもらいます。絵具の種類···水彩色鉛筆　色鉛筆
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