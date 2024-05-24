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松本零士 宇宙戦艦ヤマト アート絵画 大阪 コスモワールド 古代進 森雪
商品番号 X60577994048
商品名

松本零士 宇宙戦艦ヤマト アート絵画 大阪 コスモワールド 古代進 森雪
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 7,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長年、松本零士先生のサインやグッズなどを収集してきましたがコレクション整理の為、出品致します。こちらの商品は大阪のWTCビルディングのコスモワールドで販売されていた松本零士先生の宇宙戦艦ヤマトのアート作品になります。中の絵柄の部分のサイズはハガキ大サイズです。直筆絵画ではありません。プリントされた商品です。
http://narcologia.ru/goods/shuttle46625.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring522796.html
http://narcologia.ru/goods/kindness128405.html

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