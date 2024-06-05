Maison レスポールカスタム　ぼっち•ざ•ろっく風　エレキギター　黒

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【外観】中古ですので細かな傷や、汚れは、ありますがまだまだ、使用可能です。※必ず、画像で確認お願いします。【状態】ネック：ストレート（曲がってません）【ブランド•メーカー】Maisonメイソン【モデル】レスポールカスタムMaisonResPaulCustom※ぼっち・ざ・ろっくの主人公ぼっちちゃんと同じタイプのギター※激レア商品です！早い者勝ち！楽器屋さんでも現在欠品がでております。※ぼっちちゃんのはGibsonの10万円以上するギターです。こちらは同じデザインの廉価版となります。【カラー】ブラック✖️ゴールド【発送方法/注意点】送料無料即購入OKです。安心安全の匿名発送・メルカリ便を使用します。弦はゆるめて張ったまま発送いたしますが、弦は消耗品であることからあくまでも動作確認用のおまけと考えてください。全体をプチプチで巻き、専用のダンボールに入れて発送します。当方、何度もギターの取引をしておりますので、梱包はご安心下さい。↓他にもたくさん出品しております↓#shinbaguitar⭐️必要な方に大切に使って、頂けると幸いです⭐️#Epiphone#エピフォン#YAMAHA#ヤマハ#Pacifica#パシフィカ#BURNY#バーニー#FERNANDES#フェルナンデス#ARIA#アリア#Ibanez#アイバニーズ#photogenic#フォトジェニック#Fender#フェンダー#Gibson#ギブソン#レスポール#エレアコ#ストラト#エレキギター#SG#テレキャスター#アコースティックギター#後藤ひとり